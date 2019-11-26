Россия передала Монголии два истребителя МиГ-29УБ

Россия передала Монголии на безвозмездной основе два учебно-боевых истребителя МиГ-29УБ в рамках оказания военно-технической помощи, сообщает пресс-служба российского посольства в Улан-Баторе. Церемония передачи самолетов состоялась в аэропорту Чингисхан.

Третьего сентября в Улан-Баторе, во время переговоров президента России Владимира Путина с его монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой, был подписан протокол между правительствами двух стран о возобновлении действия соглашения об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе. Документ был впервые подписан еще 3 марта 2004 года.

МиГ-29УБ - советский двухместный учебно-боевой истребитель четвертого поколения, разработанный ОКБ МиГ. Является модификацией МиГ-29.

Истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей. Стоит на вооружении более чем 25 стран мира. Участвовал во многих военных конфликтах, получил боевое применение в Сирии, где наносил удары по объектам террористов.