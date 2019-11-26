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Поставка пяти полков С-400 Индии завершится в 2025 году

Андрей Аркадьев
11:32 26.11.2019
В 2018 году Россия заключила с Индией контракт на поставку пяти полков российского комплекса С-400 «Триумф». Общая сумма сделки превышает пять миллиардов долларов.
Поставка пяти полков С-400 Индии завершится в 2025 году
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Индия получит все пять полков российских зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400 «Триумф» к 2025 году. Об этом сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Завершение поставок пятого (из пяти) полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года», - приводит РИА Новости его слова.

Осенью 2018 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели Россия заключила с Индией контракт на продажу пяти полков российского комплекса С-400 «Триумф». Общая сумма сделки превышает пять миллиардов долларов.

Первый полковой комплект Индия получит в сентябре 2021 года, спустя два года после внесения аванса за комплексы, добавил Михеев.

С-400 «Триумф» -  российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. Дальность обнаружения С-400 - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.

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