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В России разработали хладостойкие марки стали для арктических проектов

Андрей Аркадьев
10:37 26.11.2019
По своим характеристикам новые марки стали превосходят существующие аналоги российского и зарубежного производства и при этом позволяют на четверть снизить затраты при изготовлении оборудования для СПГ.
В России разработали хладостойкие марки стали для арктических проектов
© Фото: Александр Коркка, РИА Новости

Хладостойкие марки стали для использования в арктическом регионе создают специалисты «Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения» (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» холдинг «Атомэнергомаш») и компании «Уральская сталь».

Передовые разработки в области производств металла будут применяться в проектах по сжижению газа. Новые марки стали сохраняют высокую прочность, пластичность, стойкость к коррозии при очень низкой температуре, при этом превосходят по своим характеристикам существующие российские и зарубежные аналоги.

Производство спецсталей позволит сократить затраты на изготовление оборудования для сжиженного природного газа, пишет РИА Новости со ссылкой на «Атомэнергомаш».

Работы по созданию технологии промышленного производства толстолистового проката из новых никельсодержащих марок стали типа 0Н6 начались весной нынешнего года. Осенью 2019 года на предприятии «Уральская сталь» успешно прошла плавка и была прокатана опытная партия листов различной толщины.

Из хладостойких сталей с содержанием никеля производятся элементы конструкции резервуаров хранения сжиженного природного газа. Такие марки способны сохранять свою пластичность и прочностные характеристики при низких температурах.

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