«Русгидро» ввела в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2
Проектная годовая выработка ГРЭС-2 составляет 840 млн кВт/ч, что равняется трети потребностей Сахалина в электроэнергии.
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Компания «Русгидро» ввела в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2, расположенную около села Ильинское.
С прошлого года ГРЭС работала в тестовом режиме. Начиная с понедельника, 25 ноября, электроэнергия вырабатывается в штатном режиме.
Мощность ТЭЦ составляет 120 МВт. Ее годовая выработка - 840 млн кВт/ч, что может покрыть треть потребностей Сахалина в электроэнергии.
Сахалинская ГРЭС-2 - одна из четырех тепловых электростанций на Дальнем Востоке. Сроки их запуска переносились несколько раз. Исходя из текущего плана, последняя ТЭЦ - Советская Гавань - должна начать работу в 2020 году.