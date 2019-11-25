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Минобороны подписало контракты на поставку БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг»

Дарья Михалина
06:30 25.11.2019
По словам Олега Салюкова, в настоящий момент продолжаются испытания машин, превосходящих по своим характеристикам любых иностранных конкурентов.
Минобороны подписало контракты на поставку БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Государственные контракты на поставку в армию России боевых машин пехоты «Курганец-25» и «Бумеранг» подписаны. Об этом проинформировал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

«Продолжаются испытания хорошо известных вам перспективных образцов: танка "Армата", БМП "Курганец-25", БТР "Бумеранг"», - сообщил он.

По словам Салюкова, эти образцы по своим характеристикам превосходят любого иностранного конкурента.

«Заключены государственные контракты на поставку опытно-промышленной партии перспективных образцов для проведения их опытной войсковой эксплуатации», - подтвердил он.

Кроме того, Салюков также рассказал о сроках поставки модернизированных танков Т-90М и ходе госиспытаний робота «Кунгас».

«Курганец-25» - унифицированная средняя гусеничная платформа производства «Курганмашзаводом». На ее базе разработаны боевая машина пехоты и гусеничный бронетранспортер, планируется создать командно-штабную, разведывательную и санитарную машины, самоходную артиллерийскую установку, эвакуационный транспорт, машину снабжения и мобильный радиотехнический комплекс.

БТР «Бумеранг» предназначен для транспортировки мотострелкового отделения и поддержки огнем в ходе боя. Он способен обеспечить ведение всех видов боевых действий, подавление пехоты противника, а также поразить его бронемашины, танки и вертолеты.

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