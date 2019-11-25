Главком Сухопутных войск рассказал об успешных госиспытаниях робота «Кунгас»

Робот «Кунгас, предназначенный для российской армии, успешно прошел все государственные испытания. Об этом сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

«В этом году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы "Кунгас" (комплекс состоит из пункта управления и четырех платформ различной категории по массе)», - сказал он.

По его словам, в 2020 году робот поступит в опытно-войсковую эксплуатацию. Также в следующем году стартуют опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого и среднего класса: «Штурм» и «Соратник».

Робототехнический комплекс «Кунгас» включает в себя носимого 12-килограммового робота, легкого робота весом 200 кг, возимого робота весом до 2 тонн, а также боевого робота «Нерехта» и роботизированную версию БТР-МДМ «Ракушка». Причем, все роботы могут управляться из одного центра в рамках единой системы управления.