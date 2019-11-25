1400 пуль: АК-103 загорелся после бесперебойной стрельбы

Концерн «Калашников» обнародовал видеозапись с очередными экстремальными испытаниями своего оружия. На этот раз специалисты протестировали АК-103 2019 года выпуска.

Сотрудник компании Георгий Губич выпустил из автомата 1400 пуль. После 660 выстрелов ствол загорелся, затем пламя уничтожило цевье, теплозащитный экран и накладку газовой трубки. Но несмотря на все разрушения, возвратный механизм, затворная группа и ударно-спусковой механизм остались без изменений. Автомат продолжал стрелять до конца эксперимента, пробивая 150-миллиметровые березовые брусья.

АК-103 является индивидуальным оружием армейских и специальных подразделений. Наличие складывающегося приклада обеспечивает удобство обращения с оружием при передвижении на марше, транспортировке и десантировании, при этом имеется возможность ведения стрельбы со сложенным прикладом.

В октябре специалисты концерна испытывали новейший автомат нового поколения АК-12. Мужчина без перерыва стрелял, опустошая одну обойму за другой. Когда было выпущено 680 пуль, у автомата разорвался ствол.