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Две субмарины проекта «Варшавянка» заложат в 2020 году

Андрей Аркадьев
15:05 25.11.2019
В сентябре 2016 года Министерство обороны РФ заключило с «Адмиралтейскими верфями» контракт на возведение серии из шести подводных лодок проекта 636.3.
Две субмарины проекта «Варшавянка» заложат в 2020 году
© Фото: ТРК "Звезда"

Сразу две дизель-электрические подлодки проекта 636.3 («Варшавянка») заложат в следующем году. Серия из шести субмарин проекта строится специально для Тихоокеанского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора петербургского предприятия «Адмиралтейские верфи» Александра Бузакова.

Он добавил, что все шесть кораблей будут построены к 2022 году. «Петропавловск-Камчатский», первая подводная лодка из этой серии, была принята в состав Военно-морского флота в понедельник, 25 ноября.

Торжественная церемония с поднятием Андреевского флага проходила на «Адмиралтейских верфях». Субмарина была заложена в июле 2017 года и спущена на воду в марте 2019 года. Она прошла ходовые и государственные испытания, подтвердив все заложенные в нее проектные характеристики: скрытность, маневренность и оснащенность высокоточным оружием.

В сентябре 2016 года Министерство обороны РФ заключило с «Адмиралтейскими верфями» контракт на возведение серии из шести подводных лодок проекта 636.3. Вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта «Варшавянка» - «Волхов», спустят на воду 26 декабря нынешнего года. Первого ноября, в один день на «Адмиралтейских верфях» заложили сразу две подлодки для ТОФ - «Уфа» и «Магадан». Эти две лодки будут сданы в 2021 году.

Проект подводных лодок «Варшавянка» был начат еще в советское время, в 1970-е годы. Название связано с тем, что экспортные варианты субмарин СССР планировал продавать в страны Варшавского договора. Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека.

«Варшавянка» - одна из самых бесшумных подлодок в мире, что достигается благодаря электрическому двигателю и особой конструкции корпуса. В НАТО из-за этого она получила название «Черная дыра». Способна производить подзарядку аккумуляторов без всплытия, что позволяет ей проходить под водой до 12 тысяч километров.

На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс «Калибр». Именно эти корабли нанесли в 2015 году удар по террористам в Сирии.

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