На подлодке «Петропавловск-Камчатский» подняли Георгиевский флаг

На подводной лодке «Петропавловск-Камчатский» был поднят Георгиевский флаг. Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербурге.

Данная подлодка - первая, построенная для Тихоокеанского флота. Контракт на строительство шести подводных лодок для ТОФ был подписан в сентябре 2016 года.

Подводная лодка типа «Варшавянка», объединяющая проекты 877 и 636, является основным классом неатомных подводных лодок, производимых в России. Эти лодки были разработаны в конце 70-х годов прошлого столетия. Изначально предполагалось, что их будут строить и экспортировать в страны Варшавского договора в больших количествах. Поэтому проект 877 «Палтус», трансформировавшийся в дальнейшем в проект 636, стал носить название «Варшавянка».

«Варшавянка» - одна из самых бесшумных подлодок в мире, что достигается благодаря электрическому двигателю и особой конструкции корпуса. В НАТО из-за этого она получила название «Черная дыра». Способна производить подзарядку аккумуляторов без всплытия, что позволяет ей проходить под водой до 12 тыс. км.

Крылатые ракеты «Калибр» позволяют подлодке незаметно подкрадываться к цели и уничтожать ее на расстоянии до 500 км. Главный вал вращается по деревянным направляющим, сделанным из дерева бакаут. Естественная смазка, выделяемая древесиной бакаута, позволяет использовать данную технологию в течение 20 лет.