Названа дата спуска на воду подлодки «Волхов»

Дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» спустят на воду 26 декабря 2019 года. Субмарину передадут флоту в следующем году, документ о передаче корабля будет подписан до 25 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора петербургского судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александра Бузакова.

«Волхов» - вторая подводная лодка проекта 636.3 («Варшавянка»), серия строится для Тихоокеанского флота. В понедельник торжественно подняли Андреевский флаг на «Адмиралтейских верфях» в связи с передачей флоту первой подлодки проекта 636.3 - «Петропавловск-Камчатский».

Новая субмарина прошла ходовые и государственные испытания в акватории Балтийского флота, подтвердив все заложенные в нее проектные характеристики: скрытность, маневренность и оснащенность высокоточным оружием.

В сентябре 2016 года Министерство обороны РФ заключило с «Адмиралтейскими верфями» контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3.

Проект подводных лодок «Варшавянка» был начат в 1970-е годы. Название связано с тем, что экспортные варианты субмарин планировалось продавать в страны Варшавского договора. Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека.

«Варшавянки» вооружены торпедами, минами, а также крылатыми ракетами, которые способны поражать наземные и воздушные цели на расстоянии до 1,5 тысяч километров. Именно эти подводные лодки нанесли в 2015 году удар по террористам в Сирии.