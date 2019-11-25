ВМФ России принял на вооружение подлодку «Петропавловск-Камчатский»

Новую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский» приняли в состав ВМФ. Это дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 Варшавянка». Торжественная церемония с поднятием Андреевского флага проходила на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге. Это первая из серии субмарин, строящихся для Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что экипаж «Петропавловска-Камчатского» прошел полный курс освоения корабельных систем, агрегатов и комплексов вооружения на базе одного из ведущих учебных центров ВМФ. При обучении использовались современные тренажерные комплексы, позволяющие подготовить личный состав: как отдельные боевые части к выполнению задач по предназначению, так и корабельные боевые расчеты к ведению подводного боя и применению высокоточного ракетного оружия.

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» была заложена в июле 2017 года и спущена на воду в марте 2019 года. Новая субмарина прошла ходовые и государственные испытания в акватории Балтийского флота, подтвердив все заложенные в нее проектные характеристики: скрытность, маневренность и оснащенность высокоточным оружием.

Проект подводных лодок «Варшавянка» был начат в 1970-е годы. Название связано с тем, что экспортные варианты субмарин планировалось продавать в страны Варшавского договора.

«Варшавянки» вооружены торпедами, минами, а также крылатыми ракетами, которые способны поражать наземные и воздушные цели на расстоянии до 1,5 тысяч километров. Именно эти подводные лодки нанесли в 2015 году удар по террористам в Сирии.