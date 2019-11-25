Одиннадцатый российско-турецкий патруль начал свою работу в Сирии

С 10 утра 25 ноября 2019 года одиннадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северо-востоку от населенного пункта Эль Камышли.

Совместное патрулирование проходит по согласованному маршруту, стартовав от пункта таможенного перехода н.п. Дейрун-Ага, где российские военные полицейские и представители вооруженных сил Турции уточнили маршруты совместного патруля, который проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы.

В состав совместного патруля входят 8 единиц военной техники - бронированные автомобили «Тигр» и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили «Kirpi» вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств.

Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» российской военной полиции.