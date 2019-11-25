Главком сухопутных войск РФ назвал сроки поставки нового танка Т-90М

В ближайшее время в армию планируется начать поставки модернизированных танков Т-90М и боевых машин пехоты БМП-2 с модулем «Бережок». Об этом заявил главком сухопутных войск РФ Олег Салюков.

В то же время продолжаются испытания уже известных перспективных образцов: танка «Армата», БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг». По словам главнокомандующего, данные боевые машины по своим характеристкам, учитывая заложенный в них модернизационный потенциал, будут превосходить лучшие иностранные образцы еще не один десяток лет. Контракты на поставку партии перспективных образцов для проведения их опытной войсковой эксплуатации уже заключены.

«На завершающей стадии находится разработка нового межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" с инновационным режимом стрельбы "ШКВАЛ ОГНЯ", в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели», - сказал Салюков.

Также почти завершены государственные испытания линейки самоходных минометов, которые разрабатывают в рамках опытно-конструкторских работ «Набросок».

Танк Т-90М разработан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3». Он является образцом глубокой модернизации танков типа Т-90 с повышением их боевых и эксплуатационных характеристик. Данная модель танка оснащена новым башенным модулем, оборудованным 125-миллиметровой пушкой повышенной живучести и точности. Машина оснащена дистанционно-управляемой пулеметной установкой калибра 12,7 мм и имеет высокоавтоматизированную цифровую систему управления огнем.