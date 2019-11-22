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Ростех начинает выпуск композиционных деталей для серийных Су-57

Андрей Аркадьев
15:47 22.11.2019
С 2020 по 2028 год филиалу компании «Сухой» в Комсомольске-на-Амуре поставят 74 комплекта композитных изделий.
Ростех начинает выпуск композиционных деталей для серийных Су-57
© Фото: Минобороны России

Производством деталей и агрегатов из композитных материалов для истребителя пятого поколения Су-57 займется обнинское научно-производственное предприятие «Технология».

Всего с 2020 по 2028 год филиал компании «Сухой» в Комсомольске-на-Амуре получит 74 комплекта композитных изделий. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Из композитных материалов создаются крылья Су-57. Их каркас производится из алюминия, а поверх него размещают большое число слоев композитов на основе углепластика и других материалов. Такая конструкция обеспечивает высокую прочность, при этом масса самолета сильно снижается. Кроме того, благодаря использованию композитов планер становится незаметным для радаров.

«Подписанный контракт на создание композитных деталей и агрегатов стал первым в рамках кооперации по выпуску серийных Су-57», - приводит пресс-служба слова исполнительного директора Ростеха Олег Евтушенко.

Ранее сообщалось, что серийное производство российского авиалайнера МС-21 отложено в связи с остановкой поставок американских композитных материалов и их заменой на отечественные. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на выставке IDEX-2019.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать его наземные и надводные цели.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. Семнадцатого ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

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