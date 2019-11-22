Путин призвал разработать в 2020 году новую госпрограмму вооружений

В следующем году в России должна быть создана новая государственная программа вооружений до 2033 года. С таким требованием выступил Владимир Путин в пятницу на заседании Совета безопасности РФ.

Российский президент отметил, что эта программа должна предусматривать наращивание качественных и количественных характеристик вооружения и военной техники.

«В следующем году предстоит приступить к формированию госпрограммы вооружений до 2033 года и, соответственно, программы развития оборонно-промышленного комплекса», - сказал Путин.

Он уточнил, что речь идет о современных, а также перспективных образцах высокоточного оружия и средствах воздушно-космической обороны. Также, по словам президента, важно применять технологии искусственного интеллекта при создании военной продукции.