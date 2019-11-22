Предприятия ОПК должны наращивать выпуск гражданской продукции
Выпуск гражданской продукции на предприятиях ВПК должен увеличиваться в том числе в связи с выполнением нацпроектов.
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Предприятия ОПК, наряду с подготовкой к серийному производству современных образцов вооружения, должны наращивать выпуск продукции гражданского назначения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления с Совете безопасности РФ.
«Важно расширять номенклатуру и объемы выпускаемой гражданской продукции, в том числе в рамках нацпроектов», - сказал Путин.
Также в своем выступлении президент подчеркнул, что основными задачами для военной организации страны станет сбалансированное развитие всех ее компонентов военной организации страны.