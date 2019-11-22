Путин назвал задачи для Минобороны на ближайшие десять лет

По словам президента России Владимира Путина, ближайшие десять лет должны быть направлены на укрепление военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны.

Как отметил президент, необходимо сохранить сбалансированное развитие всех компонентов военной организации, в том числе за счет рационального использования бюджетных средств и материально технических ресурсов.

«Они у нас не такие уж и большие, если посмотреть и сравнить, сколько на эти цели выделяется другими ведущими государствами мира», - сказал Путин, выступая на СБ РФ.

Кроме того, по словам главы государства, необходимо совершенствовать систему управления военной организации, а также повышать долю современного вооружения и ее поддержание на уровне 70%.

«Наши вооруженные силы должны быть оснащены по последнему слову науки и техники», - сказал Путин.

По его словам, в следующем году будет обсуждаться программа ГПВ до 2033 года. Основной задачей будет создании современных образцов высокоточного оружия, средств воздушно-космической обороны, применения искусственного интеллекта в ВПК, в том числе должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых физических принципах.

Президент также подчеркнул, что одним из основных приоритетов на ближайшие ода станет повышения престижа военной службы.