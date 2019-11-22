Путин заявил, что доля современного оружия в армии РФ превышает 68%

Доля современного вооружения и техники в российской армии составляет 68%. С таким заявлением выступил в пятницу Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

«Некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед», - уверен президент.

Глава государства считает успешной реализацию государственной программы вооружений. По словам Путина, она позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации.

Президент также заявил о расширении линейки ударных беспилотников, роботов, лазерных и гиперзвуковых систем в Вооруженных Силах РФ. По его словам, российская армия должна быть оснащена по последнему слову науки и техники.

В госпрограмму могут быть включены в том числе роботизированные системы, которые способны выполнять разноплановые задачи на поле боя.