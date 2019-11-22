Путин заявил о расширении линейки разведывательных и ударных беспилотников

Линейка ударных беспилотников, роботов, лазерных и гиперзвуковых систем российской армии будет расширена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Совете безопасности РФ.

«Наши вооруженные силы должны быть оснащены по последнему слову науки и техники. Нам удалось фактически сделать шаг вперед по сравнению с другими странами. Но нужно стремиться к тому, чтобы сохранить такое состояние в будущем», - сказал Путин.

По словам президента, российская армия должна быть оснащена по последнему слову науки и техники.

«В следующем году нам предстоит приступить к формированию госпрограммы вооружений до 2033 года. И, соответственно, программы развития ВПК <…>. Должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых физических принципах», - сказал глава государства.

Путин отметил, что в госпрограмму могут быть включены в том числе роботизированные системы, которые способны выполнять разноплановые задачи на поле боя.

В августе текущего года совершил свой первый полет российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник». Его разработку ведет ОКБ Сухого. В сентябре БПЛА совершил совместный полет с самолетом-лидером Су-57 в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства.