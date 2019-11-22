Путин назвал госпрограмму вооружений успешной
Доля современного вооружения и военной техники в российской армии составляет 68%, сказал президент РФ Владимир Путин.
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Российский президент Владимир Путин назвал успешной госпрограмму вооружений.
По словам главы государства, некоторые образцы военной техники опережают разработки других стран на годы вперед. Национальный лидер отметил, что доля современного вооружения и военной техники в российской армии составляет 68%.
«В 2020 году надо создать госпрограмму вооружений до 2033 года, она должна предусматривать наращивание качественных и количественных характеристик», - сказал Путин.
Сегодня президент выступает на заседании Совета безопасности РФ, где рассматриваются перспективы развития вооруженных сил страны.