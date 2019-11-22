Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Путин назвал госпрограмму вооружений успешной

Андрей Аркадьев
14:08 22.11.2019
Доля современного вооружения и военной техники в российской армии составляет 68%, сказал президент РФ Владимир Путин.
Путин назвал госпрограмму вооружений успешной
© Фото: ТРК "Звезда"

Российский президент Владимир Путин назвал успешной госпрограмму вооружений.

По словам главы государства, некоторые образцы военной техники опережают разработки других стран на годы вперед. Национальный лидер отметил, что доля современного вооружения и военной техники в российской армии составляет 68%.

«В 2020 году надо создать госпрограмму вооружений до 2033 года, она должна предусматривать наращивание качественных и количественных характеристик», - сказал Путин.

Сегодня президент выступает на заседании Совета безопасности РФ, где рассматриваются перспективы развития вооруженных сил страны. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.11.2019, 01:42
В России готовят быстрый Интернет для самолетов и поездов
Дата22.11.2019, 03:55
Рвы, ловушки, линия огня: замполиты прошли психологическую полосу препятствий под Владикавказом
Дата22.11.2019, 12:46
Российская фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата22.11.2019, 14:14
Путин заявил о расширении линейки разведывательных и ударных беспилотников
Дата20.11.2019, 16:00
Нарышкин передал Шойгу карту легендарного разведчика Рихарда Зорге
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:43 Армия
Путин призвал повышать престиж военной службы
14:41 В стране и мире
В Россию экстрадирован экс-глава корпорации НПО «Космос» Андрей Черняков
14:27 В стране и мире
Видео
Путин назвал угрозой распространение ракет средней и меньшей дальности после выхода США из ДРСМД
14:25 В стране и мире
На Дану Борисову написали заявление в полицию
14:25 ОПК
Путин заявил, что доля современного оружия в армии РФ превышает 68%
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Сети нашли намек на совместный клип фронтмена Rammstein и Лободы
Видео
Новому автомобилю Илона Маска разбили стекло на презентации
Уничтожили тайники: дикие кабаны разорили наркоторговцев в Италии
Бензин, газ, электричество: эксперты выяснили наиболее экономичный вид топлива
Видео
Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing в небе над Лос-Анджелесом
Эксперты назвали способы использования старых смартфонов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.