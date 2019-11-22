Путин назвал госпрограмму вооружений успешной

Российский президент Владимир Путин назвал успешной госпрограмму вооружений.

По словам главы государства, некоторые образцы военной техники опережают разработки других стран на годы вперед. Национальный лидер отметил, что доля современного вооружения и военной техники в российской армии составляет 68%.

«В 2020 году надо создать госпрограмму вооружений до 2033 года, она должна предусматривать наращивание качественных и количественных характеристик», - сказал Путин.

Сегодня президент выступает на заседании Совета безопасности РФ, где рассматриваются перспективы развития вооруженных сил страны.