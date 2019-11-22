Семь вертолетов Михаила Миля, которые потрясли мир

Михаил Леонтьевич Миль - один из создателей отечественной вертолетной отрасли, родился в Иркутске в семье, которая не имела никакого отношения к авиации. Отец был железнодорожником, мать - стоматологом.

После получения высшего образования Михаил Миль работал в отделе особых конструкций Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), возглавлял отдел автожиров, занимался исследованием катастроф, а позже разработал собственный проект бескрылого истребителя.

После начала войны Миль был отправлен на фронт в составе эскадрильи из 14 автожиров. Однако широкого распространения на фронте они не получили.

Михаил Миль не оставлял мечты построить своей первый вертолет, и в 1945 году написал письмо Сталину с предложением о его создании, но ответа не получил. В то время он тайком занимался разработкой прототипа первого массового советского вертолета Ми-1.

© Михаил Миль РИА Новости

И когда в 1947 году власти СССР обратили внимание на винтокрылые машины в связи с тем, что в США они получали все большее распространение, у Миля уже был готовый проект.

Ми-1

Первый серийный советский вертолет рождался в муках. В ходе испытаний было две катастрофы. В первом случае летчик успел покинуть машину, выпрыгнув с парашютом, а вот вторая унесла жизнь Матвея Байкалова. После тщательного расследования выяснилось, что причиной катастрофы стала некачественная сварка ротора, а не конструкторский просчет.

© Ми-1 Wikipedia

После запуска в производство на Ми-1 было поставлено около 20 мировых рекордов. Эта машина, наряду с Ми-2, на долгие годы стала «летающей партой» для советских летчиков.

Ми-4

И все-таки главную славу Милю принесли его средние и тяжелые вертолеты, и каждый из них шокировал мир. После завершения войны в Корее в 1951 году Камов и Миль представили Сталину проекты десантных военных вертолетов.

В этом конкурсе победил Ми-4, и именно потому, что у Миля уже был проработанный проект этой машины. После этого ОКБ Миля никогда не занималось легкими вертолетами, сосредоточившись на средних, тяжелых и сверхтяжелых машинах.

Ми-6

Идя по пути увеличения взлетной массы, Михаил Миль создал вертолет Ми-6 весом до 42,5 тонны, который мог бы перевозить до 12 тонн груза. Первоначально эта машина создавалась для перевозки мобильных ракетных комплексов «Луна».

© Ми-6 Александр-Невежин-РИА-Новости

В 1961 году Ми-6 стал первой в мире машиной, преодолевшей скорость 300 километров в час, считавшуюся в то время предельной для вертолетов.

Всего на вертолете Ми-6 установлено 16 мировых рекордов. Эксплуатировался вплоть до 2004 года.

Ми-10

Так называемый «Летающий кран» Ми-10 поднялся в воздух 15 июня 1960 ода. Широко использовался как в военных, так и в гражданских целях (модификация Ми-10К).

© Ми-10 Лев-Покашин-РИА-НОвости

Был способен, в частности, участвовать в монтажных работах или перебрасывать целую бытовку для геологов на место работ. Эксплуатировался до 2009 года.

Ми-12 (В-12)

Ми-12 до сих пор считается самым большим вертолетом в мире. Шестого августа 1969 Ми-12 поднял груз 44 205 килограммов на высоту 2255 метров, установив мировой рекорд грузоподъемности для вертолетов, который не побит до сих пор. Создавался для переброски неразборных баллистических ракет.

© В-12 Лев-Поликашин-РИА-Новости

Максимальная взлетная масса составляет фантастические 105 тонн. Всего было построено два таких вертолета, однако в серийное производство машина запущена не была.

Причиной стало то, что у военных появились более легкие стратегические ракеты на мобильных пусковых установках, потребности же народного хозяйства полностью закрывали Ми-6 и Ми-10, а позже и самый тяжелый серийный вертолет в мире Ми-26.

Ми-8

Ми-8 - самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Способен перевозить до 36 десантников или четыре тонн груза на расстояние более 1000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты. Одна из самых современных модификаций - Ми-171А2. Применялся в десятках вооруженных конфликтов.

Ми-24

Разработка ударного вертолета Ми-24 во многом началась благодаря усилиям Михаила Миля. Именно он, изучая военную историю, понял, что еще с древних времен существовала тенденция повышения мобильности и боевой оснащенности Сухопутных войск. И что в конце XX века логичным ее продолжением будет создание ударного вертолета.

И хотя по состоянию здоровья Миль уже не мог принимать активное участие в разработке, первый полет машина совершила еще при жизни конструктора, 19 сентября 1969 года. Позже на его базе была создана модификация Ми-35, которая сегодня является одним из самых продаваемых российских вертолетов.

Михаил Миль умер 31 января 1970 года в возрасте 60 лет. Проблемы со здоровьем, по воспоминаниям сослуживцев, были во многом связаны с тем, что каждую неудачу конструктор переживал долго и мучительно.

ОКБ им. Миля продолжает работу. После смерти конструктора в небо поднялись ударный вертолет Ми-28, легкий Ми-34, тяжелый Ми-26, средний Ми-38. Эти машины вместе с теми, которые были созданы легендарным конструктором, продолжают летать по всему миру, в десятках государств, а фамилия Миль стала ассоциироваться с понятием «русский вертолет».