Семь вертолетов Михаила Миля, которые потрясли мир
Михаил Леонтьевич Миль - один из создателей отечественной вертолетной отрасли, родился в Иркутске в семье, которая не имела никакого отношения к авиации. Отец был железнодорожником, мать - стоматологом.
После получения высшего образования Михаил Миль работал в отделе особых конструкций Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), возглавлял отдел автожиров, занимался исследованием катастроф, а позже разработал собственный проект бескрылого истребителя.
После начала войны Миль был отправлен на фронт в составе эскадрильи из 14 автожиров. Однако широкого распространения на фронте они не получили.
Михаил Миль не оставлял мечты построить своей первый вертолет, и в 1945 году написал письмо Сталину с предложением о его создании, но ответа не получил. В то время он тайком занимался разработкой прототипа первого массового советского вертолета Ми-1.
И когда в 1947 году власти СССР обратили внимание на винтокрылые машины в связи с тем, что в США они получали все большее распространение, у Миля уже был готовый проект.
Ми-1
Первый серийный советский вертолет рождался в муках. В ходе испытаний было две катастрофы. В первом случае летчик успел покинуть машину, выпрыгнув с парашютом, а вот вторая унесла жизнь Матвея Байкалова. После тщательного расследования выяснилось, что причиной катастрофы стала некачественная сварка ротора, а не конструкторский просчет.
После запуска в производство на Ми-1 было поставлено около 20 мировых рекордов. Эта машина, наряду с Ми-2, на долгие годы стала «летающей партой» для советских летчиков.
Ми-4
И все-таки главную славу Милю принесли его средние и тяжелые вертолеты, и каждый из них шокировал мир. После завершения войны в Корее в 1951 году Камов и Миль представили Сталину проекты десантных военных вертолетов.
В этом конкурсе победил Ми-4, и именно потому, что у Миля уже был проработанный проект этой машины. После этого ОКБ Миля никогда не занималось легкими вертолетами, сосредоточившись на средних, тяжелых и сверхтяжелых машинах.
Ми-6
Идя по пути увеличения взлетной массы, Михаил Миль создал вертолет Ми-6 весом до 42,5 тонны, который мог бы перевозить до 12 тонн груза. Первоначально эта машина создавалась для перевозки мобильных ракетных комплексов «Луна».
В 1961 году Ми-6 стал первой в мире машиной, преодолевшей скорость 300 километров в час, считавшуюся в то время предельной для вертолетов.
Всего на вертолете Ми-6 установлено 16 мировых рекордов. Эксплуатировался вплоть до 2004 года.
Ми-10
Так называемый «Летающий кран» Ми-10 поднялся в воздух 15 июня 1960 ода. Широко использовался как в военных, так и в гражданских целях (модификация Ми-10К).
Был способен, в частности, участвовать в монтажных работах или перебрасывать целую бытовку для геологов на место работ. Эксплуатировался до 2009 года.
Ми-12 (В-12)
Ми-12 до сих пор считается самым большим вертолетом в мире. Шестого августа 1969 Ми-12 поднял груз 44 205 килограммов на высоту 2255 метров, установив мировой рекорд грузоподъемности для вертолетов, который не побит до сих пор. Создавался для переброски неразборных баллистических ракет.
Максимальная взлетная масса составляет фантастические 105 тонн. Всего было построено два таких вертолета, однако в серийное производство машина запущена не была.
Причиной стало то, что у военных появились более легкие стратегические ракеты на мобильных пусковых установках, потребности же народного хозяйства полностью закрывали Ми-6 и Ми-10, а позже и самый тяжелый серийный вертолет в мире Ми-26.
Ми-8
Ми-8 - самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Способен перевозить до 36 десантников или четыре тонн груза на расстояние более 1000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.
Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты. Одна из самых современных модификаций - Ми-171А2. Применялся в десятках вооруженных конфликтов.
Ми-24
Разработка ударного вертолета Ми-24 во многом началась благодаря усилиям Михаила Миля. Именно он, изучая военную историю, понял, что еще с древних времен существовала тенденция повышения мобильности и боевой оснащенности Сухопутных войск. И что в конце XX века логичным ее продолжением будет создание ударного вертолета.
И хотя по состоянию здоровья Миль уже не мог принимать активное участие в разработке, первый полет машина совершила еще при жизни конструктора, 19 сентября 1969 года. Позже на его базе была создана модификация Ми-35, которая сегодня является одним из самых продаваемых российских вертолетов.
Михаил Миль умер 31 января 1970 года в возрасте 60 лет. Проблемы со здоровьем, по воспоминаниям сослуживцев, были во многом связаны с тем, что каждую неудачу конструктор переживал долго и мучительно.
ОКБ им. Миля продолжает работу. После смерти конструктора в небо поднялись ударный вертолет Ми-28, легкий Ми-34, тяжелый Ми-26, средний Ми-38. Эти машины вместе с теми, которые были созданы легендарным конструктором, продолжают летать по всему миру, в десятках государств, а фамилия Миль стала ассоциироваться с понятием «русский вертолет».