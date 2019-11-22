Новая атомная подлодка «Князь Владимир» завершила госиспытания
После испытаний атомный подводный крейсер прибыл в Беломорскую военно-морскую базу в городе Северодвинске Архангельской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Подводная лодка «Князь Владимир» завершила полный комплекс заводских испытаний, которые проходили на полигонах Северного флота в Белом море.
По завершении испытаний первый атомный подводный крейсер стратегического назначения усовершенствованного проекта «Борей» прибыл на военно-морскую базу в Северодвинск.
Ранее экипаж выполнил пуск межконтинентальной ракеты «Булава» по камчатскому полигону Кура, а затем торпедами атаковал надводную цель.
К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения четвертого поколения. Это четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый построенный по модернизированному проекту 955А (09552) «Борей-А».