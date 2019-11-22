Новую систему противодействия беспилотникам представили на выставке в Дубае

Новейший комплекс противодействия беспилотникам «Рубеж-Автоматика» впервые представлен в павильоне российской техники на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019. Выставка проходила в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 21 ноября.

Система способна находить и нейтрализовывать беспилотники без человеческого участия. «Рубеж-Автоматика» может работать как в поле, так и в городе. Комплекс можно расположить как на земле, так и на крышах домов, сообщает пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

Система удобна при перевозке, легко и быстро разворачивается и сворачивается. В ее состав входят средства радиолокационного и оптико-электронного обнаружения, радиотехнической разведки и адаптивные средства радиоэлектронного подавления, уточнили в компании.

На днях генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев напомнил об атаке дронов и крылатых ракет на нефтяные объекты в Садовской Аравии. Беспилотники врезались в завод по первичной переработке нефти в Абкайке и нефтеперерабатывающее предприятие на месторождении Хурайс, что привело к серьезным экономическим последствиям внутри государства, а также отразилось на мировом финансовом рынке.

На выставке в Дубае партнерам с Ближнего Востока и из Северной Африки предложили радиоэлектронное оружие для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия.

Помимо комплекса, на авиасалоне представили РЭБ, способные защищать от беспилотников любые объекты и территории. Среди них «Сапсан-Бекас», «Купол-ПРО», «Пищаль-ПРО» и другие.