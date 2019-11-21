Эксперт рассказал о специфике новой версии автомата АШ-12

Новая версия российского крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, которую раньше в американских СМИ назвали «ужасом на поле боя», является оружием для подразделений специального назначения, а не для массового вооружения. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал автор книг по огнестрельному оружию Семен Федосеев.

«Он выполнен под специальный патрон калибра 12,7 миллиметра, который массово не используется», - добавил эксперт.

И эти патроны, как отметил Федосеев, самая примечательная особенность АШ-12. Они созданы для бесшумной стрельбы. Начальная скорость пули у патрона - дозвуковая. Сначала под этот патрон создали специальную бесшумную снайперскую винтовку с пробивным и останавливающим действием пули, затем разработали короткоствольный автомат - его можно использовать как с прибором бесшумной стрельбы, так и без него.

«Он может применяться на сравнительно небольшой дальности, но зато против целей, защищенных средствами индивидуальной бронезащиты или находящихся за преградами, вот такое специфическое оружие», - рассказал Федосеев.

По мнению одного из американских журналистов, который успел ознакомиться с характеристиками АШ-12, новая версия этого автомата разработана для спецназа ФСБ. Оружие является технически универсальным, так как имеет три вида пуль - бронебойную, оболочечную и двухпульную. Автомат, как отметил журналист, предназначен для тех случаев, когда дальность выстрела не имеет особого значения.