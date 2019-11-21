В МИД РФ отреагировали на угрозы санкций Египту из-за покупки Су-35

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на угрозы Соединенных Штатов ввести санкции против Египта в случае приобретения российских многофункциональных истребителей Су-35.

«Мы обратили внимание на прямые угрозы официальных лиц США ввести санкции против Египта за то, что он рассматривает возможность приобрести российские истребители Су-35. Это очень агрессивное поведение», - сказала на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она добавила, что Вашингтон хочет помешать связям России с другими странами, в том числе в оборонной сфере. По мнению Захаровой, цель США - не только сорвать достигнутые с Москвой договоренности, но и попытаться продать свое оружие вместо российского.

Ранее, 14 ноября, газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо госсекретаря США Майкла Помпео и главы американского военного ведомства Марка Эспера сообщила, что Египет начнет испытывать трудности вплоть до включения санкций, если будет сотрудничать с Россией в военно-технической сфере. Речь шла о возможной сделке между Москвой и Каиром на поставку Су-35.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен. Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.