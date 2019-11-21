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Работы по Ка-52К «Катран» будут продолжены

Андрей Аркадьев
11:55 21.11.2019
Глава авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков рассказал, что четыре опытных образца Ка-52К готовы к продолжению испытаний.
Работы по Ка-52К «Катран» будут продолжены
© Фото: Минобороны России

Государственная программа вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы включает в себя закупку палубных вертолетов Ка-52 «Катран», поэтому работы над проектом будут продолжены. Об этом сообщил глава авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019, который проходит в Дубае с 17 по 21 ноября.

«Напомню, что изготовлены четыре опытных образца Ка-52К, которые находятся сейчас на базе "Камова" и готовы к продолжению испытаний. Но необходимы носители, которые пока не определены», - цитирует его «Интерфакс».

В феврале текущего года генеральный директор холдинга «Вертолеты России» заявил, что для завершения испытаний винтокрылых машин нужен новый контракт с военным ведомством.

Ка-52К «Катран» - специальная корабельная версия уже зарекомендовавшего себя Ка-52 «Аллигатор». От базовой модели он отличается в первую очередь укороченным складывающимся крылом и лопастями, усиленными стойками шасси, защитой от влияния на конструкцию морской воды.

Укороченные крылья-пилоны позволяют подвесить на них вооружение массой до тонны и компактно располагать вертолет в трюме корабля. Для приведения машины в полную боеготовность достаточно нескольких минут.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего это двухместная машина. Она предназначена для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

«Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя.

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