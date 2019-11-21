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В Ростехе рассказали, что серийное производство С-57 уже идет

Андрей Аркадьев
10:39 21.11.2019
Глава авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков заявил, что поставка первого истребителя из установочной партии на две машины запланирована на этот год.
В Ростехе рассказали, что серийное производство С-57 уже идет
© Фото: Минобороны России

В России идет серийное производство перспективных истребителей пятого поколения С-57. Об этом сообщил глава авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019.

В июне на форуме «Армия» был подписан контакт с Министерством обороны РФ на поставку 76 машин. Сердюков напомнил, что поставка первого Су-57 из установочной партии на два самолета запланирована на текущий год.

«Сейчас продолжаются стендовые инженерные испытания перспективного двигателя (изделие 30 разработки Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК). Он отрабатывается в составе летающей лаборатории», - приводит «Интерфакс» его слова.

Глава авиакластера рассказал, что в октябре прошли испытания двигателя во время полета, в ходе которых проверялись его технические характеристики, в частности работа поворотного реактивного сопла и маслосистемы при отрицательных перегрузках.

Напомним, на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели представленные экспонаты, в частности истребитель Су-57.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать его наземные и надводные цели.

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