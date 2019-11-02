Роскосмос назвал сроки замены тяжелой «Ангарой» ракет-носителей «Протон-М»

Тяжелая ракета «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Серийное производство ракет семейства «Ангара» начнется в 2023 году, добавили в госкорпорации. В Роскосмосе уточнили, что сейчас готовится возобновление летных испытаний данной ракеты.

«Руководство Роскосмоса считает запуск производства универсальных ракетных модулей "Ангары"» на Омской производственной площадке приоритетной задачей корпорации», - подчеркнули в корпорации.

В Роскосмосе добавили, что в связи с этим во вторник, 5 ноября, глава корпорации Дмитрий Рогозин посетил Восточный с инспекцией. На космодроме, напомним, развернуто строительство стартового комплекса для «Ангары».

А 6 и 7 ноября Рогозин намерен направиться в Омск проконтролировать подготовку производства уже самих ракет «Ангара».