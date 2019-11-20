Вторая партия российских истребителей Су-30СМ поступила в Белоруссию

Вторая партия двухместных многоцелевых истребителей Су-30СМ прибыла в Белоруссию. Пара боевых самолетов приземлилась сегодня на аэродроме авиабазы в Барановичах.

Первые два Су-30СМ были доставлены на территорию соседнего государства 13 ноября. Белоруссия получила самолеты в рамках оборонного контракта, согласно которому в 2019 году Россия должна была поставить четыре машины. Всего республика собирается купить 12 Су-30СМ, сообщает министерство обороны Белоруссии.

Многоцелевой истребитель поколения 4+ Су-30СМ разработан компанией «Сухой», серийно производится на авиазаводе «Иркут» в Иркутске. Предназначен для российских Воздушно-космических сил.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.