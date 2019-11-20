Бронезащита автомобиля «Атлет» будет в три раза выше, чем у «Тигра»

Бронезащита новейшего российского многоцелевого бронеавтомобиля «Атлет» в три раза выше, чем у бронемашины «Тигр».

Об этом «Звезде» рассказал гендиректор Военно-промышленной компании (предприятия-разработчика) Александр Красовицкий в эфире программы «Военная приемка».

«Эта машина не взамен "Тигра", а в дополнение к "Тигру" для решения других спецзадач. Эта машина получилась в три раза более защищенной по сравнению с "Тигром". Количество тротила, которое мы подкладываем под колесо или под днище, может быть в три раза больше», - сказал Красовицкий.

Бронеавтомобиль «Атлет» с колесной формулой 4×4 был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Масса машины составляет около девяти тонн. Вместимость, в зависимости от модификации, от двух до восьми человек. Броневик оснащен 240-сильным двигателем. Способен развивать скорость не менее 120 километров в час. Запас хода - 1000 километров.

Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье в 10:05 на телеканале «Звезда».