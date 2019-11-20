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Поставки первого полка С-400 в Индию состоятся в сентябре 2021 года

Александр Пешков
14:08 20.11.2019
В скором времени начнется изготовление первых элементов ЗРК для Индии.
Поставки первого полка С-400 в Индию состоятся в сентябре 2021 года
© Фото: Минобороны РФ

Россия получила от Индии первый платеж за С-400. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева.

«Первый платеж индийской стороны по контракту на поставку систем С-400 получен. В какой валюте идут платежи, я уточнять не буду. Но это очень положительный момент для активизации плановой работы по производству первых элементов системы», - сказал Михеев.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут.

Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим. Договор о поставках С-400 подписали Китай и Турция. Девятого октября стало известно, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем.

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