Названа дата первых испытаний со стрельбами боевого робота «Маркер»

Боевой робот «Маркер» российского производства пройдет стрельбовые испытания. Тестирование запланировано на первую половину следующего года.

Машина, предназначенная для поддержки армейских подразделений, будет стрелять по мишеням в автономном режиме, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Сообщается, что на первом этапе уже собраны две гусеничные платформы и проведены пусконаладочные работы. В ходе второго этапа робот получит две платформы на колесном шасси.

«Маркер» совершил первый показательный выезд перед публикой в Магнитогорске еще в октябре. Машина была представлена на полигоне робототехнических систем и комплексов.

Робототехническая платформа «Маркер» разработана Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) совместно с НПО «Андроидная техника». Она предназначена для совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа.