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Летчик-испытатель Як-130 раскрыл детали модернизации самолета

Роман Захаров
04:44 19.11.2019
Учебно-тренировочный самолет Як-130 будет существенно расширен в возможностях.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: МО РФ

Глубокая модернизация учебно-боевого российского самолета Як-130, о которой было объявлено на авиасалоне в Дубае, внесет изменения в комплекс бортового оборудования воздушного судна и улучшит его аэродинамические характеристики. Об этом рассказал летчик-испытатель Як-130 Василий Севостьянов.

«Внесение изменения в комплекс бортового оборудования, в частности, установка локатора, замена БЦВМ, расширение номенклатуры вооружения, применяемых самолетом, улучшение аэродинамических характеристик, многое по мелочам. Самолет будет сильно в возможностях расширен», - сказал Севостьянов, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» о том, что из себя будет представлять модернизация Як-130.

По словам летчика-испытателя, аэродинамику самолета также ждут изменения.

«Незначительные изменения будут. Будет изменение в программе управления носками крыла, по мелочам, но будет значительная прибавка в возможностях», - уточнил он.

Около 1200 компаний со всего мира принимают участие в крупнейшем авиакосмическом салоне в Дубае. Среди участников собрались 87 тысяч специалистов из 76 стран. Многие представленные на мероприятии машины, в том числе, Як-130, не имеют конкурентов и считаются лучшими в своем классе.

Российский учебный самолет способен имитировать полеты любых других истребителей, в том числе последних поколений. По словам генерального директора ПАО «Объединенная авиастроительная компания» Юрия Слюсаря, именно участием на авиасалоне в Дубае ознаменовано начало расширения возможностей и глубокой модернизации Як-130.

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