Пункт обработки развединформации «Салага» создается для российской армии

Для российской армии создается пункт комплексной обработки разведывательной информации «Салага-О». Об этом сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

«Повышение эффективности ведения разведки и "интеллектуализации" управленческих решений планируется осуществить за счет использования разрабатываемого пункта комплексной обработки разведывательной инфор­мации "Салага-О", который способен осуществлять поддержку принятия решений для всех инстанций управления ракетных войск и артиллерии», - сказал Матвеевский.

Он также отметил, что в войсках завершается перевооружение ракетных соединений с комплекса «Точка-У» на современный ракетный комплекс «Искандер». Кроме того, планируется вручение очередного бригадного комплекта этого уникального комплекса ракетному соединению Западного военного округа.

По словам Матвеевского, курсанты Михайловской военной артиллерийской академии и учебных центров рода войск успешно отрабатывают учебные задачи на созданной тренажерной базе. Так, в учебном процессе задействованы современный тренажер «Ярость» для подготовки расчетов пусковых установок ракетного комплекса «Искандер» и компьютерный артиллерийский полигон.