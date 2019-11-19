Новый российский беспилотник дебютировал на выставке в ОАЭ
Беспилотник вертолетного типа AURA 100 показали в павильоне российской техники на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019. Выставка работает в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 21 ноября.
Летательный аппарат разработан специалистами компании AURA, входящей в международную группу AGC. Вертолет управляется оператором на расстоянии 100 метров. Он выполняет транспортные, сельскохозяйственные, мониторинговые и другие задачи.
Впервые беспилотник был представлен на публике в сентябре в рамках авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, сейчас состоялся его зарубежный дебют.
Максимальный взлетный вес AURA 100 составляет 275 килограммов, вес полезного груза - 60 килограммов, диаметр ротора - 4,5 метра, высота самолета - 2 метра, максимальная скорость - 150 километров в час, потолок - 1500 метров, выносливость - 3 часа.