В многофункциональном огневом центре парка «Патриот» определятся лучшие стрелки

В крупнейшем в России многофункциональном огневом центре федерального государственного автономного учреждения «Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Вооруженных Сил Российский Федерации по армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия. В торжественных мероприятиях принял участие заместитель министра обороны Российской Федерации, отвечающий за боевую подготовку в Вооруженных Силах РФ, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Замглавы военного ведомства поздравил всех участников с началом чемпионата.

«От лица министра обороны Российской Федерации Героя Российской Федерации, генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу и от себя лично приветствую вас на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по армейской тактической стрельбе. Данный чемпионат посвящен памяти разведчика, капитана 1-го ранга Виктора Николаевича Леонова, дважды Героя Советского Союза, командира разведывательных отрядов Северного и Тихоокеанского флотов», - сказал заместитель министра обороны.

Он отметил, что «упражнения, которые выносятся на соревнования, максимально приближены к боевым - это разведывательно-засадные действия, стрельба по атакующему противнику из бойниц, бой в населенном пункте и других условиях».

«На сегодняшний день перед вами стоит сложная и ответственная задача. Вы должны показать свои лучшие качества как в личной, так и в командной борьбе, проявить волю и характер, терпение и выносливость, умение преодолеть себя, чтобы добиться высоких результатов», - сказал замминистра в завершение поздравительной речи.

Отбор на чемпионат лучших стрелков проводился поэтапно:

- в первом этапе соревнований - с декабря 2018 года по март 2019 года - приняли участие более 16 тысяч военнослужащих от 262 соединений и воинских частей;

- второй этап в объединениях завершен в апреле 2019 года, к нему привлекалось более 1000 военнослужащих от 27 объединений;

- в третьем отборочном этапе чемпионата приняли участие 464 военнослужащих от 21 органа военного управления видов ВС, военных округов, Северного флота, родов войск ВС и ЦОВУ.

В чемпионате принимают участие три команды от других войск, воинских формирований и организаций (Росгвардии, ФСО России, Федерации практической стрельбы России).

Чемпионат продлится до 22 ноября. В ходе соревнований определятся победители в личном первенстве среди мужчин и женщин по владению пистолетом и автоматом, в командном первенстве среди мужчин и женщин по владению пистолетом и автоматом, в первенстве снайперов-мужчин в личном зачете и зачете снайперских пар.

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ и в рамках увековечивания памяти о героях Советского Союза и России этот чемпионат посвящен 75-й годовщине со дня проведения Петсамо-Киркенесской наступательной операции и памяти разведчика, дважды Героя Советского Союза, капитана 1-го ранга Виктора Леонова.

Чемпионат Вооруженных Сил Российский Федерации по армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия проводится во второй раз, первый был проведен в июне 2018 года.