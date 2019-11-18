РФ выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов на авиасалоне в Дубае сообщил о том, что Россия намерена выполнить контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Индию уже в 2025 году. По его словам, первый аванс был получен.

«К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком», - отметил Чемезов.

В прошлом году Россия заключила контракт на поставку в Индию пяти полковых комплектов С-400 на сумму более пяти миллиардов долларов.

Кроме того, в начале 2020 года ожидается подписание контракта на производство вертолетов Ка-226 в Индии. Эту информацию озвучил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

По его словам, в настоящее время идет уточнение облика вертолета исходя из требований министерства обороны Индии.

«Надеемся в ближайшие полгода завершить проект и подписать контракт. Сроки формируются исходя из процедур министерства обороны Индии. Работы по этому вертолету уже начались», - отметил он.

Данный контракт подразумевает производство 200 вертолетов Ка-226 на индийских мощностях.

Сегодня, 18 ноября, проходит второй день работы международного авиасалона в Дубае. Ожидается, что зрителям представят динамический показ: некоторые экспонаты можно будет увидеть не только на земле, но и в небе.