Глава Ростеха заявил о готовности поставить Турции истребители Су-35 и Су-57

Россия готова поставить Турции истребители поколения 4++ Су-35, как и истребители пятого поколения Су-57. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на авиасалоне в Дубае.

Он подчеркнул, что РФ уже сделала свои предложения Турции, но Анкара «пока думает».

«Когда решение примут, мы готовы к продаже, а промышленность готова произвести и Су-57, и Су-35», - сказал Чемезов.

Ранее Чемезов сообщил о том, что Россия намерена выполнить контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Индию уже в 2025 году. По его словам, первый аванс был получен.

Авиасалон Dubai Airshow 2019 проходит в период с 17 по 21 ноября. Сегодня начался второй день выставки, на котором зрителям представят динамический показ: некоторые экспонаты можно будет увидеть не только на земле, но и в небе.