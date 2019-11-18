Новый Ми-38 и учебно-боевой Як-130: что показала Россия на авиасалоне в Дубае

Сегодня второй день работы международного авиасалона в Дубае. Как ожидается, зрителям представят динамический показ: некоторые экспонаты можно будет увидеть не только на земле, но и в небе.

Правда, с российскими разработками все-таки придется ознакомиться на площадке. Наша страна впервые представляет уникальные образцы техники, в том числе и военной, которая уже доказала свою эффективность, например во время операции в Сирии.

Первыми над летным полем международного аэропорта Аль Мактум проходят вертолеты. На вооружении Объединенных Арабских Эмиратов есть и ударные Апачи и десантные Хоки и Чинуки.

На земле, на статической стоянке, в общем строе еще почти две сотни разных машин. Гражданская техника в приоритете. Здесь и проверенные временем, модернизированные до современного уровня, и самые новые самолеты и вертолеты, делающие шаг в новое авиационное поколение.

Почти на каждом гражданском лайнере надпись «Дубай Экспо - 2020». Нынешнее воздушное шоу, как предвестник будущего международного инновационно-технологического форума.

Россию в рамках мероприятия ждет международная премьера. Впервые наш перспективный Ми-38 в vip-исполнении представлен потенциальным покупателям.

Рядом находится еще одна новинка: учебно-боевой Як-130. Причем именно в ОАЭ было объявлено о начале его модернизации.

Во время демонстрационного полета Як с идеальной чистотой выполнил все фигуры, добавив к общепринятому пилотажному каскаду и те проходы, которые сегодня могут выполнять только самолеты поколения 4++.

Деловая часть салона продлится три дня. Именно столько времени отведено на плотное внутрикорпоративное общение, определение приоритетов и подписание протоколов о намерениях: в Эмиратах не привыкли торопиться, здесь принято сначала детально все обсудить, потом проговорить все возможные варианты и обязательно поторговаться.