Названа поставляемая Ирану российская военная техника

Иран получает от России ненаступательное вооружение и военную технику, не подпадающую под санкции ООН, в том числе комплексы радиотехнической разведки.

С соответствующим заявлением выступил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в рамках XVI Международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

Он добавил, что Москва также поставляет Тегерану ремонтно-диагностическое оборудование и средства радиомониторинга, пишет РИА Новости.

Четырнадцатого июля 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности (СБ) ООН, США и Евросоюза.

Двадцатого июля 2015 года Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 2231 (2015), в которой он одобрил СВПД, однако нормы этого документа ограничивают торговлю с Ираном и до октября 2020 года Россия не может вести военно-техническое сотрудничество с Ираном по наступательным вооружениям.