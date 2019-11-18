Россия поставит вертолеты VRT500 в Швецию

На международном авиасалоне авиасалоне Dubai Airshow 2019 компания «ВР-Технологии» подписала соглашение с шведской компанией Rotocraft Nordic AB о намерениях по приобретению десяти вертолетов VRT500. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Ростех».

«Соглашение с Rotorcraft Nordic AB отражает намерения компании по приобретению десяти вертолетов VRT500 в базовой конфигурации в 2023 году», - говорится в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что эмиратский холдинг Tawazun приобретет 50% акций компании «ВР-Технологии». Сделку планируется завершить в 1-м квартале 2020 года.

Макет легкого многоцелевого вертолета VRT500 был впервые представлен на выставке HeliRussia-2018 в Москве.

Предполагается, что машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики. Взлетная масса - 1600 килограммов.