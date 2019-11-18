Завершен первый этап поставок Ираку танков Т-90С
Порядок и условия поставки второй партии техники стороны согласуют дополнительно.
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Ирак получил первую партию российских танков Т-90С. Багдад и Москва ведут переговоры о втором этапе поставок боевых машин.
Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2019.
«Порядок и условия поставки бронетанковой техники на втором этапе будут согласованы дополнительно», - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСВТС.
Авиасалон Dubai Airshow 2019 работает в Дубае с 17 по 21 ноября. Россия представила на выставке ряд новинок и боевую технику, показавшую свою эффективность в Сирии.