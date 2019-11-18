Россия представила на выставке в Дубае системы противодействия БЛА

Системы противодействия беспилотникам представлены в павильоне российской техники на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщается в пресс-релизе АО «Рособоронэкспорт».

Генеральный директор компании Александр Михеев напомнил о сентябрьской атаке дронов и крылатых ракет на нефтяные объекты в Садовской Аравии. Беспилотники врезались в завод по первичной переработке нефти в Абкайке и нефтеперерабатывающее предприятие на месторождении Хурайс. Террористическая атака привела к серьезным экономическим последствиям внутри государства, а также отразилась на мировом финансовом рынке.

Михеев заявил, что Рособоронэкспорт предложил ближневосточным и североафриканским партнерам радиоэлектронное оружие для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия.

«Эта система обеспечивает надежную защиту территорий и объектов как от отдельных беспилотников, так и от их групп, включая рои дронов», - сообщил Михеев.

В компании рассказали о возможностях комплекса радиоэлектронной борьбы «Репеллент», который может самостоятельно обнаруживать беспилотники на расстоянии не менее 30 километров. Комплекс работает независимо от времени года, в любых климатических условиях, температура воздуха и погода не отражаются на его действиях.

На международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 представлены комплексы «Сапсан-Бекас». Они защищают крупные промышленные объекты и аэродромы от атаки беспилотников. Способны обнаруживать дроны средствами радиотехнической разведки на дальности не менее 20 километров и средствами активной радиолокации на дальности десять километров.

Также на презентации в Дубае показаны комплексы «Купол», «Рубеж-Автоматика», переносной комплекс «Луч», «Пищаль».