Путин поздравил конструкторское бюро «Вымпел» с 70-летием

Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова - один из мировых лидеров в сфере разработки и производства высокоточного авиационного оружия. С таким заявлением выступил президент Российской Федерации Владимир Путин, поздравив сотрудников предприятия с 70-летним юбилеем.

«Многие поколения ваших предшественников своим добросовестным трудом внесли значимый вклад в развитие отечественной промышленности и науки, а также обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны», - заявил глава государства. Его поздравление публикует пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил уверенность, что приверженность профессиональным традициям, серьезный кадровый потенциал, основательная производственная, испытательная база позволят работникам конструкторского бюро «Вымпел» и в дальнейшем браться за серьезные задачи, а также производить образцы вооружения и военной техники, востребованные как в российской армии, так и за рубежом.

Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И. И. Торопова, ГосМКБ «Вымпел» - предприятие по разработке и серийному производству авиационного вооружения. Занимается разработкой управляемых ракет класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность», зенитных ракет для систем противовоздушной и противоракетной обороны.