Арабские Эмираты купят акции производителя вертолета VRT-500

Холдинг «Вертолеты России» в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2019 подписал с эмиратским холдингом Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке доли акций компании «ВР-Технологии». Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

«Уверен, что инвестиции наших ближневосточных партнеров ускорят реализацию проектов VRT-300 и VRT-500 и дадут импульс новым разработкам передовых вертолетных и беспилотных систем. Наши договоренности предусматривают также содействие в продвижении этих продуктов на рынках Ближнего Востока, в частности Персидского залива. Обе машины имеют хорошие перспективы в регионе, где решения для развития городской аэромобильности становятся все более востребованными», - отметил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Макет легкого многоцелевого вертолета VRT-500 был впервые представлен на выставке HeliRussia-2018 в Москве.

Предполагается, что машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики. Взлетная масса - 1600 килограммов.