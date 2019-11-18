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Мантуров рассказал об интересе иностранных партнеров к вертолетам Ми-38 и «Ансат»

Андрей Аркадьев
12:29 18.11.2019
Потенциальные иностранные заказчики также проявляют интерес к учебно-боевому вертолету Як-130, который представлен на выставке Dubai Airshow 2019.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Мельников, РИА Новости

Иностранные партнеры заинтересованы в покупке легкого многоцелевого вертолета «Ансат», среднего многоцелевого вертолета Ми-38 и учебно-боевого самолета Як-130. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Оба вертолета и самолет представлены на XVI Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019.

«Участие в этой выставке для нас принципиальное... В этом году привезли Ми-38, "Ансат", Як-130 - та продукция, которая продвигается на этот рынок, и коллеги потенциальные заинтересованы», - сказал Мантуров.

Ранее глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что иностранные заказчики хотят приобрести истребители-бомбардировщики Су-34, первые заявки уже есть. Выставка Dubai Airshow 2019 пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае.

Як-130 - учебно-боевой самолет, разработанный для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолетов Л-39.

В случае необходимости самолет может быть в кратчайшие сроки переоборудован в боевой и способен наносить удары по наземным целям с помощью авиабомб, управляемых и неуправляемых ракет. Кроме того, Як-130 способен уничтожать малоскоростные воздушные цели, в частности беспилотники и вертолеты.

Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающей неотложки, для полетов над сушей и акваториями.

Дальность полета Ми-38 в транспортной конфигурации - до тысячи километров, максимальная взлетная масса - 15,6 тонны. Серийное производство вертолета осуществляется на Казанском вертолетном заводе.

«Ансат» - российский многоцелевой вертолет легкого класса вместимостью семь-девять пассажиров, который может перевозить 1300 килограммов полезной нагрузки в кабине. Разработан конструкторским бюро Казанского вертолетного завода.

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