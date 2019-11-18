Чемезов: российские «Торы» и «Панцири» могут заинтересовать Саудовскую Аравию

Российские зенитные ракетные комплексы «Тор» и Панцирь», а также системы радиоэлектронной борьбы могут пользоваться большим спросом у Эр-Рияда. Об этом сообщил генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019. Выставка проходит с 17 по 21 ноября в Дубае.

Глава компании напомнил об атаке дронов на месторождения нефти, включая крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. По словам Чемезова, у Эр-Рияда нет систем, которые были бы способны защитить объекты от подобных нападений.

«Мы привезли на выставку несколько систем противовоздушной обороны "Панцирь", "Тор" и различные системы радиоэлектронной борьбы, которые закрывают объект, который необходимо защитить, от проникновения туда дронов. Наши системы, думаю, будут пользоваться спросом», - приводит ТАСС его слова.

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс».

«Панцирь-С1» - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными и надводными целями, а также живой силой противника.