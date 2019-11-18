ФСВТС: России есть что предложить Турции для создания истребителя 5-го поколения

В России не исключают кооперацию с Турцией по созданию истребителя пятого поколения. Об этом «Звезде» сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Нам есть что предложить нашим турецким партнерам в этой области. При этом надо заметить, что и Турция очень серьезно развивает свой оборонно-промышленный комплекс. У них уже есть серьезные наработки и компетенции. И мы в этом смысле можем им серьезно помочь», - сказал Шугаев.

Он также подчеркнул, что сотрудничество должно проходить на обоюдовыгодной основе.

«По самолету пятого поколения нам есть что предложить нашим турецким партнерам именно с точки зрения различных систем, и это может получиться вполне неплохая машина», - подчеркнул Шугаев.

Напомним, что на авиасалоне МАКС-2019 президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели экспонаты, представленные на Международном авиакосмическом салоне в Жуковском, в частности истребитель Су-57.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.