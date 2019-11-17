Россия займется созданием нового истребителя вместе с Турцией

Россия готова помочь Турции создать боевые истребители последних поколений. Об этом рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев на выставке в Дубае.

«У нас есть что предложить нашим турецким партнерам в этой области с точки зрения различных систем. У них также есть большие наработки. Мы можем им серьезно помочь», - сказал он.

Дмитрий Шугаев уточнил, что в настоящее время стороны ведут технические консультации и переговоры по самолету поколения 4++ и первые пробные консультации по пятому поколению.

По словам главы ФСВТС, к весне 2020 года российские ЗРС С-400 уже приступят к боевому дежурству, сразу после обучения турецких специалистов. Шугаев подтвердил, что контракт по поставке С-400 для Турции выполняется в штатном режиме.