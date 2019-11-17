Производство МС-21 собираются увеличить до 120 самолетов в год

Выпуск гражданских среднемагистральных самолетов МС-21 за счет привлечения к их производству международных компаний собираются увеличить до 120 лайнеров в год. Об этом сообщил на выставке Dubai Airshow 2019 глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Мы рассматриваем возможность международной кооперации по самолету МС-21. Наша задача - довести в будущем его ежегодное производство с 70 до 120 единиц», - приводит слова Слюсаря РИА Новости.

Сейчас производство МС-21 ведется на заводе «Иркут» в городе Иркутске. Оснащение предприятия не позволяет выпускать свыше 70 воздушных судов в год, поэтому, по словам Слюсаря, ОАК «с интересом смотрит на международную кооперацию» с привлечением к производству лайнеров подобных компаний.

Напомним, в сентябре 2019 года МС-21 для участия в фестивале «Технофест» совершил первый международный полет из московского аэропорта Жуковский в Стамбул.